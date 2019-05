Oberbürgermeisterwahl : Saarbrücker OB verliert dramatisch an Zuspruch

Saarbrücker OB verliert dramatisch an Zuspruch

Das war kein guter Tag für Charlotte Britz (SPD). Mehr als 20 Prozent Stimmenverlust – von Amtsbonus kann nicht die Rede sein bei dieser Oberbürgermeisterwahl. Am Pfingstsonntag geht sie nun gegen Uwe Conradt (CDU) in die Stichwahl.

So unermüdlich sie für sich geworben hat, viele Wählerinnen und Wähler scheinen der Frau müde zu sein, die in die dritte Amtszeit will. Der Zuspruch nimmt dramatisch ab.