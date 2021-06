Kolumne so kann’s gehen : Des Hasen Heim ist eine Burg

Früher, vor den Sozialen Medien und ihren Häschen mit Star-Status, waren die pelzigen Kerlchen bescheidene Begleiter durch ein paar Jahre und endeten auf unseren Tellern. Heute sind sie Haustiere mit Namen. Und sie wohnen in kleinen Villen.

Erstens, weil Kaninchen ständig die Tasche für ihren Geldbeutel vergessen. Zweitens, falls sie mal an solche Erfordernisse dächten, es fraglich wäre, ob sich auf ihrer Bunny-Card genügend Flöckchen befänden, das Kleintier-Wohn-Dings ist im gehobenen Preissegment angesiedelt. Und drittens stünde anzuzweifeln, ob sich Kaninchen ein solches Nagerheim überhaupt beschaffen wollten. Davon mal abgesehen, dass man Kaninchen heute nicht mehr zu den Nagern, sondern den Hasenartigen rechnet. Früher, vor nicht so lange vergangener Zeit, wohnten solche Tiere in etwas, das nannte man Stall. Ein selbst gebauter, zweckdienlicher Schuppen war das mit nicht allzu voluminösen Käfigen, die aus Brettern gezimmerte Türen mit Draht davor hatten. Darin standen Steinguttöpfe fürs Futter, am Draht hingen Flaschen fürs Wasser, fertig.