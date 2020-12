Unsere Woche : Von angebrannten Ideen und Naschkatzen

Mit seinem Beschluss, legale Graffiti-Flächen in der Stadt zu erhalten, hat der Saarbrücker Stadtrat eine richtige Entscheidung getroffen, wie unser Autor findet. Nur war der Zeitpunkt der Entscheidung alles andere als optimal.

Mit Ideen ist es manchmal wie mit Keksen. Sie brauchen erst einmal eine gewisse Zeit, ehe sie gut werden. Und der Beschluss im Saarbrücker Stadtrat, sich für den Erhalt von legalen Graffiti-Flächen in der Stadt einzusetzen, ist in der Tat eine gute Idee. Schließlich tragen sie zur kulturellen und künstlerischen Vielfalt einer Stadt bei. Und ganz nebenbei können so Schmierereien an diesen Stellen verhindert werden. Denn auch der noch so kleinste Sprayer kennt wohl das alte Credo: Gute Bilder dürfen nicht einfach so übermalt oder verändert werden.