Kolumne: So kann’s gehen Ist die Plauderei im Wartezimmer vom Aussterben bedroht?

Es war ziemlich lustig. Die Tochter war beim Arzt gewesen und parodierte uns abends die Leute im Wartezimmer. Sie imitierte mit vollem Körpereinsatz eine Reihe sehr alter Damen. Teils so schwerhörig, dass – „Haben Sie gerade mich aufgerufen“? – die Sprechstundenhilfen öfter mal laut schreien mussten. Das hielt sie aber nicht davon ab, munter Konversation zu betreiben. Man unterhielt sich kreuz und quer darüber, was wohl mit den Raben passiert sei, die sonst immer vorm Praxisfenster im Baum saßen, tausche Fachsimpeleien aus dem heimischen Garten aus. Eine der alten Damen wollte unsere junge Tochter sogar vorlassen. „Sie warten doch jetzt schon so lange“. Wahrscheinlich unterhielt sie sich gerade so gut. Kurz: Es war ein munteres Geplapper und Geplauder im Wartezimmer, und meine Tochter hatte Spaß dran.