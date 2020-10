Kolumne So kann’s gehen : Die edlen Damen und Herren von der Saar

Wir Saarländerinnen und Saarländer haben ja so manche sprachlichen Eigenheiten. Eine davon ist wahrlich königlich.

Sie haben es sicher auch mitbekommen: die gar nicht mehr so junge Frau, die jahrelang dafür kämpfte, vom früheren belgischen König Albert als Tochter anerkannt zu werden. Jetzt hat ihn ein Gericht in letzter Instanz sozusagen der Vaterschaft überführt. Und Delphine Boël, so der bisherige Name der außerehelichen Tochter, darf sich nun Prinzessin Delphine von Sachsen-Coburg und Gotha nennen. Ein Name, der übliche Passformulare weit überschreiten dürfte. Aber die neue Prinzessin, so kann man in einschlägigen Gazetten lesen, ist zu Tränen gerührt, dass sie jetzt adlig ist. Sie hat viele Jahre dafür gekämpft.