Kolumne So kann’s gehen : Wenn abends der Wecker klingelt

Kolumne So kann’s gehen

Irritation beim abendlichen Fernsehgucken. Plötzlich klingelt ein Wecker. Nicht in der Flimmerkiste, sondern vom Handy. Als Erinnerung, um in den Nachthimmel zu schauen.

Irritiert höre ich dem Alarm zu, werfe einen schnellen Blick auf mein linkes Handgelenk und sehe, dass es 21.30 Uhr ist. Verwirrt schaue ich meinen Freund an, der nach seinem Handy fischt, um den Klingelton abzustellen.

„Hast du dir eine Erinnerung gestellt, wann du ins Bett willst?“, frage ich ihn mit gerunzelter Stirn. Denn normalerweise gehen wir abends nie so früh zu Bett. Aber vielleicht ist Monsieur schon müde oder will künftig zeitig ins Bett, damit das Aufstehen am nächsten Tag leichter fällt. Wer weiß . . .?