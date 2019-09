So kann’s gehen : Und immer steht wer im Weg

Foto: SZ/Robby Lorenz

„Oh wie ich das hasse“, sage ich zu meinem Bekannten, den ich beim Einkaufen treffe, „immer müssen die Leute ihr Schwätzchen mitten im Weg halten! – Da wollen Dutzende Menschen mit ihrem Einkaufswagen durch, aber nein, man muss genau zwischen den Regalen die neuesten Krankheitsgeschichten austauschen – am besten noch mit quer gestelltem Einkaufswagen“, mein Bekannter nickt und will was sagen, aber ich bin gerade so schön in Fahrt: „Und das ist ja nicht nur in Läden so.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken