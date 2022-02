Kolumne So kann‘s gehen : Krokustupfen im Wintergrün

Die Pflanzen recken sich dem nahenden Frühling entgegen. Und die Bienen tanzen den Kolleginnen im Stock vor, wohin sich jetzt der Flug lohnt. Und die Katzen trampeln sich ein Nest aus altem Gras zurecht, um sich dort ohrenzuckend dem Nichtstun hinzugeben.

Sofort sind die ersten Bienen da und stürzen sich gierig in die Kelche, ihre Beinchen leuchten bald pollengelb. Wo kommen sie bloß so schnell her? Die Bienen schlafen noch, dachte ich und zeigen sich erst etwas später im Frühjahr, wenn die Temperaturen konstanter sind und sich auf einem für sie angenehmen Niveau eingependelt haben. Ein paar besonders Neugierige haben sich wohl aus der Wintertraube ihres Stockes geschält und sind ausgeflogen. Und erzählten drauf ihren Kolleginnen, wo es was zu holen gibt. Beziehungsweise, getanzt haben sie es. Man kann das verstehen, wenn die Sonne so schön scheint. Fast jeder freut sich da, möchte die müden Beine schütteln und lostanzen. Ich hoffe nur, diese wagemutigen Bienen erkälten sich nicht, wo sie so putzmunter herumschwirren. Schnell passiert das, sollte es doch noch mal länger kalt werden. Im Moment glänzt alles frisch und voller Frühlingshoffnung.