Frauen verleihen Goldmedaille für Schnaps aus St. Wendel : Ein Kizer für Kaiserinnen

St. Wendel Gibt es so etwas wie einen Frauen-Schnaps? Ja, sagt eine internationale Frauen-Jury. Er kommt aus dem Saarland.

Es ist jetzt gut ein Jahr her, seit mir Tobias Scheid vom alten Chinesen erzählt hat. Dem Typen, der in der Dorfkneipe immer Schnaps trinkt und den alle Kizer nennen, was sich wie „Kaiser“ ausspricht. An diesen alten Chinesen habe er gedacht, als es darum ging, für einen Schnaps einen Namen zu finden, sagte Tobias Scheid. Der Mann aus St. Wendel ist Geschäftsführer der Kizer Drinks GmbH. 2017 hat das kleine Unternehmen angefangen, Schnaps zu brennen.