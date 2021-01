Kolumne So kann’s gehen : Acht Millionen Tonnen Kartoffelsalat . . .

Unser Kollege hat einen originellen Vorschlag, was Jeff Bezos mit seinem Vermögen machen könnte. Aber Bücher sollten wir trotzdem lieber vor Ort kaufen.

Das Vermögen von Jeff Bezos, dem Amazon-Gründer, liegt inzwischen bei rund 200 Milliarden Dollar. Das sind etwa 165 Milliarden Euro. Wollte der 57-Jährige sein Vermögen komplett auf den Putz hauen, und er würde, sagen wir mal, 100 Jahre alt, dann müsste er von jetzt an in jeder Minute etwa 7300 Euro verjubeln – ohne neues Geld hinzuzuverdienen.

Gut, er könnte natürlich auch alles auf einmal ausgeben und die Welt zu einer großen Party einladen – für 165 Milliarden Euro bekommt man so Pi mal Daumen 1,1 Milliarden 50-Liter-Fässer Bier (ohne Pfand) plus 9,17 Milliarden Ringel Lyoner plus acht Millionen Tonnen Kartoffelsalat; vermutlich ließe sich durch etwas Mengenrabatt auch noch mehr herausholen. Aber was auch immer Herr Bezos mit seinem Besitz macht: Es sei ihm gegönnt.