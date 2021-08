CDU, Grünen und FDP scheint ihr Bündnis im Saarbrücker Stadtrat nicht mehr so wichtig zu sein : Jamaikaner, die gar nicht cool sind

Saarbrücken Jamaika nennt man wegen der Farben in der Flagge ein Bündnis aus CDU (schwarz), Grünen (klar, grün) und FDP (gelb). Mit Jamaika hat die Saarbrücker Stadtratskoalition ansonsten aber auch wirklich gar nichts zu tun.

Als Jamaikaner, hat mir Barney erklärt, „muss man vor allem eins sein: cool.“ Das ist jetzt 14 Jahre her. Ich weiß nicht, was aus Barney geworden ist. Er war damals 62, seit 18 Jahren auf der Insel und natürlich ein cooler Typ. Barney war keiner von denen, die nach ein paar Bier oder Rum die Welt erklären wollen. Aber auf seiner Insel kannte er sich aus. „Cool Runnings – das heißt auf Jamaika so viel wie: alles im grünen Bereich“, erklärte Barney. Und meistens sei ja auch alles im grünen Bereich, denn auf der Insel gelte: „God is standing by“ – Gott steht immer bereit.