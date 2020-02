Die Fastenzeit steht vor der Tür : Bis bald, ihr süßen Köstlichkeiten

Die Fastenzeit nähert sich mit großen Schritten. Und damit rücken verführerische Dinge wie Pralinen in weite Ferne. Zumindest vorübergehend.

An Aschermittwoch ist alles vorbei. Naja, vielleicht nicht gerade alles. Aber einiges. Die Session der Fastnachter zum Beispiel. Und die Völlerei. Denn mit dem Aschermittwoch, der dieses Jahr auf den 26. Februar fällt, beginnt die Fastenzeit. Und der Verzicht. Auf Fleisch. Auf Süßigkeiten. Auf Alkohol, Zigaretten, das Smartphone oder soziale Medien. Wem der Hintergrund gerade entfallen ist: Die Fastenzeit dient als Vorbereitung auf die Auferstehung von Jesus, also auf Ostern. Sie wird auch als Passionszeit bezeichnet und ist der Buße und Umkehr gewidmet. Erinnern soll die 40 Tage andauernde Fastenzeit an das ebenso lange Fasten Jesu Christi in der Wüste.