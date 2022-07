Glosse: Vom Dresscode für Männer im Sommer : Der westliche Mann und seine Sommer-Hülle

Es ist seit Wochen heiß. Eigentlich kann man gar nicht so viel ausziehen wie man schwitzt. Da tun unserer Autorin vor allem die Männer leid. Und ihr fällt auf, dass es da eine überraschende interkulturelle Leidensgemeinschaft gibt.

Wenn man in diesen heißen Sommerwochen durch die Stadt streift (oder sich wohl eher schweren Fußes schleppt), sieht man sehr viel Haut. Vor allem junge Frauen tragen oft nur das Allernötigste. Überall befreite Bäuche in allen Variationen. Und auch viele Männer zeigen mehr Haut als einem manchmal lieb sein kann. Und da hab ich von Sandalen und Socken noch gar nicht angefangen. Und schon gar nicht von den unvermeidlichen Adiletten, mit denen so mancher Möchtegern-Hipster durch die Saarbrücker Bahnhofstraße schlappt.

Bei vielen Männern findet diese textile Befreiung allerdings eindeutig nur in der Freizeit statt. Vor allem Wochentags sieht man weiterhin nicht wenige von ihnen in Anzügen. Sogar Krawatten zurren sich die armen Kerle in dieser Hitze um den Hals. Und natürlich gehen zum feinen Zwirn auch keine Sandalen, klar.

Wenn ich solche Anzugträger sehe, fange ich immer stellvertretend an, zu schwitzen. Es muss doch schier unerträglich sein, mit Hemd, Jackett und langer Hose bei 35 Grad im Schatten. Und dann steht man neben der Kollegin, die es sich im luftigen Kleidchen gut gehen lässt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich mancher Mann da ein bisschen unfair behandelt vorkommt.

Aber dieser Tage kam mir eine Idee. Gibt es da vielleicht eine Art interkulturelle ausgleichende Gerechtigkeit? Da beobachtete ich nämlich mal wieder eines der vielen muslimischen Paare in der Innenstadt. Der Mann in kurzen Hosen, Sandalen und Shirt, seine Frau daneben mit Kopftuch, langärmeligem Mantel überm langen Kleid, mit Strümpfen und Schuhen. Immer wenn ich diese Frauen sehe, fange ich stellvertretend an zu schwitzen. Und ich bekomme immer eine Mords-Wut auf die Männer, die im dünnen Hemdchen rumlaufen und von ihren Frauen erwarten, dass sie in der Hitze unter ein paar Lagen Stoff braten.