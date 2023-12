Kolumne: So kann’s gehen Schöne falsche (Bilder)Welt

Es war ein fröhlicher Abend. Freunde von weit her waren nach langer Zeit mal wieder zu Besuch. Da wollten wir schön ausgehen. Lecker essen, viel quatschen, Weinchen oder Bierchen dazu – wie wir das hier im Saarland nunmal so besonders gerne machen. Essen war gut, viel erzählen konnten wir auch – bis sich am Nebentisch eine größere Gruppe einfand. Da waren wir irgendwann zu abgelenkt. Weil es auf so gruselige Art faszinierend war, nebenan zuzuschauen.