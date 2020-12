Kleinblittersdorf : Gemeinderat stimmt für den Solarpark in Bliesransbach

Über etwa 21 Hektar soll sich die Anlage oberhalb des Hartungshofs in Bliesransbach erstrecken. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf (leh). Der Gemeinderat von Kleinblittersdorf hat am Donnerstagabend mit 24:4 Stimmen und bei einer Enthaltung für den Bürger-Solarpark in Bliesransbach gestimmt. Etwa 30 Bürger waren zur Sitzung in die Spiel- und Sporthalle Kleinblittersdorf gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann