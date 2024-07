Glosse: So kann’s gehen Wenn die EU in meine Küche reinregiert

In letzter Zeit habe ich ab und zu mal kleine Kratzer rechts oder links vom Mund. Außerdem öfter kleine Pfützen in der Küche. Daran ist die EU schuld. Die ist ja bekanntlich an vielem schuld. Für manche Leute kommt sie gar kurz nach dem Reich des Bösen. So weit würde ich nicht gehen. Ich bin ein großer Fan der Europäischen Union. Ich bin dankbar für offene Grenzen und offene Gespräche, für einheitliche Ladekabel und günstige Telefongebühren, für den Euro und vieles mehr. Von mir aus könnte Europa jederzeit noch ein bisschen enger zusammenrücken. Ich träume nicht davon, dass Deutschland wieder alles allein macht, und "DeMark" ist kein Sehnsuchtswort für mich.