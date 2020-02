Frau und Mann : Wie gendert man Gott?

Man sollte den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Zum Beispiel nicht „Oh, mein Gott!“ sagen, wenn man „Was ist denn das jetzt wieder für ein Mist!“ meint. Wenn man es doch tut, läuft man Gefahr, ermahnt zu werden.

Und schon steht man vor der Frage: Wie gendert man Gott? Gendern - also die neudeutsche Form von: Wie macht man etwas in der Sprache geschlechtsneutral. In dem Fall also Gott. „Oh, meine Göttin und mein Gott!“, funktioniert nicht, zumindest dann nicht, wenn man einen schnellen Seufzer zum Himmel schickt.