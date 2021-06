Kolumne So kann’s gehen : Geschenk von einer sensiblen Katze

Nicht jeder kann mit jedem Geschenk etwas anfangen. Aber es gilt auch zwischen Mensch und Tier die goldene Regel: Die Geste zählt.

Ein Nachklapp: Sie erinnern sich an Kater Max und was mit ihm passiert ist? Ich pflege Bekanntschaft mit mehreren Katzen, was nichts schaden kann. Katzen sind freundlich, zuvorkommend, aufmerksam und spielfreudig. Solange man sie füttert und kost. So auch Mimi, die Mutter von Max. Die um mich rumwuselte, als ich ihren verletzten Sohn unter Aufbringung sämtlicher mir zur Verfügung stehender Nerven in den Transportkorb verfrachtete. Was ihm schlussendlich nicht mehr viel geholfen hat. Mimi spürte, da liegt was im Argen. Und wird auch ahnen, dass er nicht mehr da ist. Eines von sieben Kindern, die sie zur Welt bringen durfte. Ihnen hat sie alles bestens beigebracht, was Katzen wissen müssen. Nur einigen konnte sie die überbordende Neugier leider nicht austreiben. Mimi ist sensibel. Merkte sie, dass ich mich grämte, als ich einen Tag nach Max Tod abends auf meiner Wiesenbank saß und sehr unmotiviert mit ihr „Stöckchen“ spielte? Mimi ist gegangen ... Verständlich, bei so einem lahmen Spiel. Was mich noch einige Grade trauriger stimmte. Etwa zehn Minuten später kam sie murmelmauend wieder über die Wiese gesprintet. Etwas baumelte aus ihrem Maul. Eine tote Maus, sie hat sie mir direkt vor die Füße gelegt und mich angeschaut. Ich war gerührt, habe mich bedankt. Was für ein Trost! Nie zuvor hat mir Mimi eine Maus gebracht, nur ihren Kindern. Mimi ist eine praktisch veranlagte Katze. In Verschwendung sieht sie keinen Sinn. Demonstrativ müde legte sie sich auf den Gartenweg und ließ die Augenlider sinken. So, als wolle sie sagen: „Jetzt habe ich mir so viel Arbeit gemacht, und du frisst sie nicht mal gleich.“ Ihre Kinder schlichen um die Maus herum, rührten sie aber nicht an. Sie wussten ja, die ist für mich. Mimi hatte es deutlich gesagt. Und mir schlug wieder das Gewissen, weil ich die Maus nicht sofort gegessen habe – für die ich natürlich auch Mitgefühl hegte. Na ja, morgen wollen wir ohnehin grillen. So viel schlechter als Schwenker wird Maus auch nicht munden …