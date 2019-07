Serie Sagen Sie mal : „Dieser Starrsinn, der gefiel mir“

Saarbrücken Dirk Walter über den Grafen Johann I., den er bei Führungen am Saarbrücker Schloss verkörpert.

Dirk Walter nennt sich selbst einen „Schaumacher“. Eine Mischung aus „Schauspieler und Macher“, wie der 52-Jährige sagt. Auch wenn er öfter zeitgenössische Rollen spielt, wie zum Beispiel beim Krimi-Dinner, so hat es ihm das Mittelalter ganz besonders angetan. Regelmäßig macht Dirk Walter Führungen durch das Historische Museum am Saarbrücker Schloss. Und dann ist er verkleidet als mittelalterlicher Ritter.

Dirk Walter: Ich spiele hier Graf Johann, den Ersten seines Namens, Graf von Saarbrücken und Herr von Commercy. Dieser lebte hier von 1260 bis 1342. Und in dieser Zeit hat er natürlich einiges mitgemacht. Er war noch ein Ritter, wie man ihn so kennt. Er kämpfte an verschiedenen Fronten und für verschiedene Herren. Interessant fand ich auch, dass er zum Beispiel Saarbrücken und St. Johann damals die Stadtrechte verliehen hatte, wohl durch Einflüsse von Italien. Das machte mich neugierig, und so forschte ich sehr viel über diesen Mann und konnte auch sehr viel über ihn herausfinden. Und manche dieser Dinge verbindet man natürlich auch mit sich selbst und manche muss man eben interpretieren.