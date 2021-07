Gastrokolumne : Beim Dibbelabbes ist es wie in der Panademie: Man braucht Geduld

Inge, Victor und Nathalie Grolier vor ihrem Restaurant „La Bastille“ in der Kronenstraße am St. Johanner Markt. Foto: Martin Rolshausen

Saarbrücken Die „Bastille“ am St. Johanner Markt gibt es seit 27 Jahren. Zwei Generationen arbeiten dort Hand in Hand - und mit fröhlicher Gelassenheit.

Nathalie Grolier hat es versucht: Dibbelabbes zuhause, während der Pandemie, als ihr Restaurant geschlossen war. Zur Gewohnheit ist das aber nicht geworden. „Das ist einfach zu viel Aufwand für nur zwei Personen“, sagt die Juniorchefin der „Bastille“ am St. Johanner Markt. Aber ganz ohne Dibbelabbes sei es auch nicht gegangenen während der vielen Wochen, in denen das Traditions-Gasthaus geschlossen war.

Der größte Teil der Menschen, die die saarländisch-französische Karte des Lokals schätzen, sind Stammgäste. Und immer wieder auch Touristen. Beides hat auch mit dem Dibbelabbes zu tun. Wer das saarländische „Nationalgericht“ mag oder einfach mal probieren will, kommt an der „Bastille“ nicht vorbei. Seit knapp 27 Jahren haben ihn Inge und Victor Grolier auf der Speiskarte. So lange gibt es die „Bastille“ am Markt. Die Groliers kombinieren Dibbelabbes nicht nur klassisch mit Apfelmus und Salat. „Dibbelabbes geht mit fast allem“, sagt ihre Tochter. Etwa mit Lachs, mit Heringen, mit Pfifferlingen.