Glosse: So kann’s gehen: Das geheimnisvolle Vergessen der Frauen (und Männer?) in den besten Jahren

„Falls ich dir das gestern noch nicht geschickt habe...“, schreibt die Kollegin und zählt akribisch auf, welche Themen sie für wann plant. Das hat sie aber natürlich gestern schon getan, war sich nur nicht mehr sicher. Was für eine Erleichterung! Sie also auch. Ich bin nicht die Einzige, die zunehmend ein Gefühl von „Es ist alles zuviel“ im Hirn hat. „Da bin ich aber froh, dass dir das auch so geht und nicht nur ich dauernd was vergesse“, schreibe ich zurück. Prompt kommt die Antwort „Nein. Das hast nicht nur du. Oder ich. Das haben sehr viele Frauen, die ich gut kenne seit einigen Jahren. . .“.