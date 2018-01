später lesen Kolumne Darauf können wir lange warten FOTO: Robby Lorenz / SZ FOTO: Robby Lorenz / SZ Teilen

Diese Woche hat es erneut heftig gestürmt. Was in unserer Region mal wieder das Thema „gelbe Säcke“ in den Vordergrund rückte. Die fliegen, weil sie relativ leicht sind, bei stark böigem Wind gern mal durch die Gegend. Im sozialen Netzwerk Facebook wird gerade sehr ausgiebig über Sinn und Unsinn der Säcke diskutiert. Die einen regen sich darüber auf, dass die Beutel immer dünner werden, die anderen würden am liebsten den Krähen Gift geben, weil sie die Säcke liebend gerne aufreißen und sich der Inhalt auf Straße und Trottoir ergießt. Ist mir auch schon passiert, das Einsammeln des Mülls über bestimmt 20 Meter in gebückter Haltung hat wenig Laune gemacht.