Kolumne : Trostpflaster-Kultur

Foto: SZ/Robby Lorenz

Wenn in diesen wiedermal kulturlosen Tagen die Entzugserscheinungen besonders groß sind, gehe ich ein bisschen ins Internet, stöbere auf den Seiten all der Kulturinstitutionen, die geschlossen sind. Das macht die Sehnsucht zwar eher größer, aber man behält wenigstens das Gefühl, dass da noch was ist und wieder sein wird.

Eine sehr schöne Facebook-Seite gestaltet derzeit zum Beispiel das Saarlandmuseum. Da kann man zwar natürlich die verschobene Ausstellung „WeltBühneTraum“ auch nicht sehen, aber man erfährt eine ganze Menge dazu. Sogar kreative Bastel-Tipps gibt es. Und in der Online-Aktion „Mensch und Museum – wir brauchen Kunst“, menschelt es schön.

Im Staatstheater haben sie natürlich in diesem Teil-Lockdown zum Glück nicht so viel Zeit wie im Frühjahr, als das Haus komplett schließen musste. Da retteten uns sämtliche Künstlerinnen und Künstler mit täglichen Internet-Filmen aus dem kulturellen „Stay at Home(office)“ über die Kulturlosigkeit. Aber diesmal dürfen sie ja im Theater wenigstens weiterarbeiten, proben und Bühnen bauen. Nur wir Zuschauer dürfen halt nicht rein.