Ein Wort wie Voldemort : Jetzt habe ich wirklich Angst

Kommentarkopf

Putins verbrecherischer Überfall auf die Ukraine und Krieg in Europa? Eine Katastrophe ohnegleichen, aber für meine Person und meine Umgebung macht mir das keine Angst, denn so doof, aufs Knöpfchen zu drücken, wird selbst dieser Egomane im Kreml nicht sein. Energiekrise und Inflation in Folge des Krieges?

Sehr hart, aber wird vorbeigehen und macht mir letztlich keine Angst – bringt ja vielleicht sogar ein paar Windrad-Hasser zur Vernunft. Corona? Dass es immer noch Leute gibt, die ihren Verstand abschalten und die Zusammenhänge leugnen, ist schon bedenklich, aber meine Nächsten und ich sind ja geimpft und irgendwann geht auch der Pandemie die Puste aus – also: Vorsicht ja, Angst nein. Jetzt aber gibt es etwas Neues, und das erschüttert mich bis ins Mark. Jetzt habe ich wirklich Angst. Wie um Himmels Willen sollen wir all diese Krisen durchstehen, wie unsere Zukunft gestalten mit einem Verwaltungsapparat, der allen Ernstes das Wort „Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung“ in die Welt setzt? Hilfe! Das ist der Untergang!