Das war diese Woche dann mal wieder Weihnachten. Und nun blicken wir schon ganz stramm Richtung 2019. Was gelegentlich mit etwas Wehmut einher gehen mag. Wenn etwa das zu Ende gehende Jahr freudige Ereignisse und wunderbare Überraschungen mit sich brachte. Man will es dann einfach noch nicht verabschieden, man sieht ein wenig ängstlich die zeitliche Zäsur in naher Zukunft. Denkt bange an ein neues Kapitel, das noch völlig verhüllt vor einem liegt. Was bringt das neue Jahr mit sich? Eine gute Portion Ärger und Unheil, oder eher doch mehrheitlich vergnügliche Stunden? Gut, dass man es nicht weiß.

Nur eines, das weiß ich - in Hinblick auf die Silvesternacht: dass ich nicht mehr gemaßregelt werden möchte von Gruppierungen, die die Vernunft abonniert haben und feierlich vor sich her tragen wie eine Monstranz. So begegnet uns beispielsweise in Facebook eine „Futter statt Böller“-Community. Das Anliegen dieser Gruppierung an alle Mitmenschen: keine Raketen und Kracher kaufen, sondern Leckerli für Vierbeiner, die beispielsweise im Tierheim ihr Leben fristen. Das kann man gut finden, man kann es aber auch sein lassen. Und sich mal wieder ärgern über Leute, die das schlechte Gewissen zu mobilisieren versuchen.

In der Richtung reicht’s mir eigentlich. Ich kaufe schon keine Plastiktüten mehr, weil ich keine Fische umbringen und das Meer nicht vermüllen will. Ich esse nur noch Freiland-Eier, weil ich an und für sich die Hühner achte. Ich rauche nicht mehr, weil ich anderen Menschen keinen Schaden zufügen möchte. Ich esse auch an etlichen Tagen kein Steak, um dem Klimawandel keinen Vorschub zu leisten. Und ich benehme mich in der Öffentlichkeit kein bisschen daneben, weil heute jeder ein Handy hat und damit unangenehme Videos zu produzieren vermag.

All diese Tugenden verdienen es, gefeiert zu werden. Und zwar richtig. Da gibt es übrigens höllische 300-Schuss-Batterien für knapp neun Euro. Und kostengünstig 200-teilige Feuerwerk-Sets...