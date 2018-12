Waschpulver ist manchmal die letzte Rettung. Das muss etwas zu tun haben mit den Tensiden, die so ziemlich alles aus der Wäsche herauslösen, was man da nicht haben möchte. Fettflecken beispielsweise. Nun habe ich vor geraumer Zeit den Tipp erhalten, dass Vollwaschmittel auch bei Verkrustungen des Geschirrs ein wahrer Segen sind. Vor allem bei den feuerfesten Glasgefäßen, in denen sich nach dem Backvorgang des Nudelauflaufs im Ofen gerne am Rand der Käse und das Ei festfrisst. Oder beim Mixer, den der Nachwuchs bemühte, um einen Teig herzustellen, im Gefäß aber die Reste eintrocknen ließ. Es sind so diese kleinen Gedankenlosigkeiten, die einem das Leben nicht gerade erleichtern.

Mit einem Freund stehe ich im Wirtshaus am Büfett, wir haben ein nettes Haushaltsgespräch und tauschen uns über das schlunzige Dasein unseres Nachwuchses aus. Heiterkeit und Gelassenheit sind bei meinem Gegenüber jäh verschwunden, als er von einer seiner Töchter und deren Gewohnheiten erzählt. Da geht es um Essensreste, die im Jugendzimmer einfach mal unters Bett geschoben werden, wohl in der vagen Hoffnung, die Heinzelmännchen würden vorbeikommen und die Wutzerei wegräumen. Mein Gesprächspartner beginnt sich in das Thema hineinzusteigern, als er von den „gärenden Biotopen“ erzählt und von „neuen Lebensformen“, die sich da in schöner Regelmäßigkeit im Eigenheim bilden. Und dann reden wir über Lebensmittel, die man – weil salopp in Schränke geschubst – eines Tages rasieren kann, weil auf ihnen lange giftgrüne Haare wachsen. „Die übrig gebliebenen Spaghetti gammeln so lange an verborgenen Stellen vor sich hin, bis sie dir die Menschenrechte erklären“ - mit diesen Worten geht nun der Gaul mit meinem Gesprächspartner durch.

Ich muss daran denken, was der Nachwuchs mir sagte, als ich auf solch unmögliche Zustände zu sprechen kam: „Mudda, wenn ich mal eine eigene Wohnung habe, dann wird es dort proper und gepflegt sein.“ Was bei mir einige Sekunden Sprachlosigkeit hervorrief. Und dann die Frage nach sich zog: „Könntest du zuhause schon mal anfangen zu üben?“