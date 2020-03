Saarbrücken : Für Geschrei nicht geeignet

Abstimmung ist alles in diesen Tagen: in Städten und Kommunen, zwischen Ministerien, über Bundesländer, ja Länder hinweg. Alle reden miteinander, um gemeinsam die Pandemie, verursacht durch das Corona-Virus, in den Griff zu bekommen.



Information ist alles, Zusammenhalt auch. Und genau an dem Tag, an dem die Schulen für Wochen geschlossen werden, an dem nahezu alle Veranstaltungen abgesagt werden, schreibt die SPD-Fraktion im Saarbrücker Rat eine Pressemitteilung mit dem Titel „Wo ist eigentlich Uwe Conradt?“ Der Schlusssatz: „Sie sind als Krisenmanager gefordert, Herr Conradt.“ Dazwischen Vorwürfe, die Stadtverwaltung informiere nicht ausreichend. Eine Stunde, nachdem die Pressemitteilung der SPD in Opposition rausging, begann das schon früher geplante Gespräch Conradts mit Journalisten. Das Thema: Wie geht die Stadt mit der Corona-Krise um.