Kostenpflichtiger Inhalt: Kolumne : Lyrik und Hausarrest

Kinder, die gerne Gedichte auswendig lernen? Das ist wohl eher nicht an der Tagesordnung, soll’s aber geben. Ich muss es wissen, denn meine viel bessere Hälfte war so ein Kind gewesen. Und da in ihrer Grundschule für nicht gemachte Hausaufgaben jeweils ein Gedicht auswendig gelernt werden musste, war die nur absolut logische Konsequenz daraus: Schon mal im Voraus zehn Gedichte auswendig lernen, dann könnte man ja ganz prima so nach und nach zehn Hausaufgaben „vergessen“ und wäre fein raus.