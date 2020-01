Saarbrücken : Tanzen mit Joséphine Baker

Hurra! Die Zwanziger Jahre sind zurück. Dann kommen sicher bald auch die Charleston-Kleider für Damen mit Perlenkette und Bubikopf.

Na, auch schon eine Kreissäge gekauft? Nein, obwohl Saarländer, meine ich jetzt nicht das Heimwerkergerät, sondern jenen kreisrunden, flachen Florentiner Strohhut, der in den 20er Jahren in Mode war – und die haben wir nun ja wieder, die 20er.

Und natürlich nicht zu vergessen der wirtschaftliche Aufschwung in den Goldenen Zwanzigern (gut, auf die Weltwirtschaftskrise zum Ende des Jahrzehnts sollten wir vielleicht verzichten), dazu dann in der Musik endlich ein Ende der neuen deutschen Jammerlappigkeit, stattdessen flotter Jazz und feiern mit Joséphine Baker bis zum Morgengrauen!

Und sagen Sie jetzt bitte nicht, dass die 2020er Jahre erst 2021 beginnen, wie es manche Zeitgenossen behaupten. Denn hinten steht die 20, also ist es auch das erste Jahr der 20er Jahre. Um aber etwas Verwirrung hineinzubringen: Das neue Jahrzehnt beginnt tatsächlich erst 2021 – weil Papst Gregor der XIII. nicht aufgepasst hat. In unserem Gregorianischen Kalender gibt es nämlich kein „Jahr Null“. Somit bestand das erste Jahrzehnt aus den Jahren 1 bis 10, das zweite aus den Jahren 11 bis 20 und immer so weiter. Das neue Jahrzehnt dürfen wir also erst in einem Jahr feiern. Aber was die 20er Jahre betrifft: Willkommen, Roaring Twenties!