Kolumne : Öffentliche Firmen müssen antworten

Jörg Laskowski

Leser wollen Antworten. Mit Recht. Also gehen Journalisten los und stellen Fragen. Das passt nicht jedem.

Nein. Wir müssen nichts sagen. Schon gar nicht der Presse. Öffentlich Rechenschaft ablegen – kommt nicht in Frage. Entwürdigend. Gehen Sie weg mit Ihren Fragen. Es wäre einfach unanständig, wenn man uns kontrollieren wollte. Das würde in zweierlei Hinsicht unsere Kreise stören. – So oder ähnlich denken und fühlen manche Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von kommunalen Unternehmen (städtischen Beteiligungsgesellschaften) – nicht nur im Saarland.

Und deshalb verweigern sie der Presse immer wieder Informationen oder reden verwaschenes Zeug in einem Fachjargon, der Journalisten einschüchtern soll. So kommen viele dieser Bosse immer wieder davon, ohne die Karten auf den Tisch zu legen. Obwohl das gegen Recht und Gesetz verstößt. In unserem Land müssen nämlich selbst die Chefs kommunaler Unternehmen klar und umfassend antworten, wenn die Presse fragt.

Die Rechtsgrundlage dafür bilden – im Saarland – Paragraf 5, Absatz 1 des Landesmediengesetzes und das Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) III ZR 294/04 sowie das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) des Saarlandes AfP 1998 426, 427.

Wenn der Chef eines kommunalen Unternehmens sich darüber hinwegsetzt, dann steht er nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Der Aufsichtsrat seines Unternehmens muss ihn abberufen.

Aber nicht nur das deutsche Recht verlangt vom Chef des öffentlichen Unternehmens öffentliche Auskunft. Auch das Unternehmen selbst. Denn immer wieder geraten öffentliche Unternehmen in Schwierigkeiten, die sie nur mit der Rückendeckung der Bevölkerung überleben. Das reicht von Geldproblemen, die von der Politik verursacht werden (wie derzeit auf dem Winterberg) bis zu Privatisierungsdiskussionen (wie schon mehrfach für den Winterberg). Dann müssen die Chefs für die Zukunft (und die Belegschaft) ihrer öffentlichen Unternehmen kämpfen – vielleicht sogar gegen politische Interessen von Parteivertretern in ihrem eigenen Aufsichtsrat. Denn die Chefs sind ja nicht dem Aufsichtsrat verpflichtet, sondern ihrem Brötchengeber, dem Eigentümer – also der Bevölkerung.

Das kann natürlich ein Dilemma sein. Über die Karriere und Zukunft der Geschäftsführer entscheidet ein Aufsichtsrat voller Politiker – aber der Eigentümer, dem die Loyalität der Geschäftsführer zusteht, ist die Bevölkerung. Und die kann so gut wie nichts tun, wenn der Aufsichtsrat den Geschäftsführer aus politischen Gründen feuert.