Kolumne So kann’s gehen Wenn der Lärm schon viel zu lange nervt

Wir erinnern uns: Bereits in der Diskussion über die „Stadtmitte am Fluss“ Anfang der 2000er Jahre ging es auch immer wieder um den Lärmschutz am Staden. Das ist ganz schön lange her, aus dem „Stadtmitte“-Projekt mit dem Tunnel wurde bekanntlich nichts. Ich glaube an den Lärmschutz deshalb erst, wenn wirklich die Bauarbeiter anrücken. Aber es würde gut passen, schließlich sind im Juni ja Kommunalwahlen. Dann können die Politiker sagen: Es hat zwar lange gedauert, aber wir haben doch geliefert. Und tatsächlich: Im Juni sollen die Bauarbeiten beginnen, schreibt die Autobahn GmbH auf unsere Nachfrage.