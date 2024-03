So kann’s gehen Mit Fingern auf Papier reisen

Ein lange nicht vernommenes Wort trifft meine Gehörgänge. Es zwingt mich unwillkürlich zum Lauschen. „Haben sie Landkarten?“, fragt eine Dame gehobenen Alters in der Schreibwarenabteilung eines Kaufhauses. Die angesprochenen Verkäuferinnen schweigen kurz, schauen sie sich an, Verblüffung im Antlitz. Als sei nach etwas Ungehörigem oder zumindest in Kaufhäusern nie zu erstehender Ware gefragt worden. Nach einer Planierraupe etwa, einem Wunschbrunnen, einer Ladung Eselsmist.