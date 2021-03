Neue Mobilität in der Landeshauptstadt : Koalition im Saarbrücker Stadtrat will Fahrrad-Verleihsystem

Koalition im Saarbrücker Stadtrat will Fahrrad-Verleihsystem

Neue Mobilität in der Landeshauptstadt

Fahrradverleihsysteme gibt es in vielen deutschen Großstädten. Auch ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn bietet seine Dienste an. Foto: dpa/Peter Kneffel

Saarbrücken CDU, Grüne und FDP fordern zwischen Außenbezirken und Innenstadt eine einfach nutzbare Alternative zum Auto. Und ein dichtes Netz aus Radwegen.

Die Saarbrücker Verwaltung soll bald ein Fahrrad-Verleihsystem einführen. Damit hat sie die Jamaika-Koalition im Stadtrat aus CDU, FDP und Grünen beauftragt. Der Erfolg des E-Scooter-Verleihs in Saarbrücken habe gezeigt, dass gut geregelte Verleihsysteme die umweltfreundliche Mobilität in der Stadt deutlich verbessern. Leihräder seien eine weitere Ergänzung, vor allem, um die äußeren Stadtbezirke besser mit der City zu verbinden. Jeanne Dillschneider (Grüne) sagt, in Saarbrücken gebe es täglich rund 45 000 Pkw-Fahrten mit einer Wegstrecke von zwei Kilometern oder weniger. Sie geht davon aus, dass die meisten dieser Fahrten nicht vermeiden lassen, wenn es umweltfreundliche Alternativen zum Auto gibt. Der erfolgreiche Verleih von Elektrotretrollern zeige, dass die Bürgerinnen und Bürger vor allem für kürzere Strecken auf das Auto verzichten. Ein solches Verleihsystem solle auf weitere Verkehrsträger ausgeweitet werden. Dillschneider fordert, dass die Stadt entweder mit einem privaten Anbieter oder einer städtischen Gesellschaft bald eines solches Leihsystem einführt. Sie spricht sich für ein stationsloses Modell wie beim Tretrollerverein aus.