Kneipp-Verein hat Versammlung

Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung müssen bis zum 31. März schriftlich und unter Angabe des Namens des Antragstellers beim Kneipp-Verein Sulzbach, Richard-Wagner-Str. 55 in 66280 Sulzbach, eingegangen sein.

An Karfreitag, 30. März, führt die Kolpingfamilie Fischbach-Camphausen ihre traditionelle Fußwallfahrt zur Bergkapelle Illingen durch. Treffpunkt ist um 7 Uhr am Parkplatz des Kindergartens Fischbach in der Quierschieder Straße. Unterwegs ist für etwa 9 Uhr eine kurze Pause an der Martinshütte in Göttelborn vorgesehen. Danach geht es weiter zur Bergkapelle Illingen, wo um etwa 10.30 Uhr die abschließende Laudes vom Karfreitag stattfindet. Wer nicht den ganzen Weg bewältigen kann, kann gerne an der Martinshütte oder an der Bergkapelle Illingen dazukommen, so die Veranstalter von der Kolpingfamilie abschließend.

(cor)