Blick in die Notaufnahmen Klinikum Sulzbach schickt Patient nach Hause – diese schreckliche Diagnose steckt tatsächlich hinter dem Harnstau

Ist im Regionalverband Saarbrücken die Notversorgung in den Krankenhäusern gesichert? Immer wieder sind Hausärzte und niedergelassene Fachärzte in Sorge, dass ihre Patienten in Notfällen in den Kliniken nicht mehr angemessen behandelt werden. Daraus leiten die Ärzte jedoch keineswegs Vorwürfe gegen die Krankenhäuser ab, sondern analysieren nüchtern, dass die Kapazitäten in den Notaufnahmen oft nicht mehr ausreichen. Der Personalmangel hat auch zur Folge, dass Krankenhäuser immer wieder Abteilungen abmelden müssen, sodass dort keine Patienten mehr stationär aufgenommen werden können. Das berichten Hausärzte, die auch Bewohner von Pflegeheimen versorgen, die öfter mal in eine Klinik eingewiesen werden müssen.