Diebstahl im Patientenzimmer Wohnungsloser klaut im Sulzbacher Klinikum – wieso direkt Haftbefehl erlassen wurde

Nur einen Tag nach der letzten Tat sitzt der Mann jetzt in der Justizvollzugsanstalt. Wieso ging das so schnell? Die Polizei hat direkt am Wochenende einen Antrag auf Haftbefehl bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken gestellt. „Ein Haftbefehl kann so schnell gestellt werden, wenn es drängt und weitere Gefahr von dem Verdächtigen ausgeht“, so Dorscheid. Ein Bereitschaftsrichter hat den Haftbefehl am selben Tag erlassen und in Vollzug gesetzt. Der 48-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft und müsse dort auf das Verfahren warten. Die Ermittlungen dauern noch an.