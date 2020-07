Krankenpflege-Ausbildung in Saarbrücken : Winterberg stockt Lehrstellen-Angebot auf

Krankenpflege-Ausbildung in Saarbrücken

Saarbrücken Krankenhaus vergrößert die Zahl seiner Pflege-Nachwuchskräfte im Oktober um 75 auf 200.

Auf diesen Moment hatte Thomas Hesse, der Personaldirektor des Klinikums Saarbrücken auf dem Winterberg, gewartet und hingearbeitet. Die Unterschrift von Altenpflegehelferin Amelia Czulkowska besiegelte den aktuell 200. Vertrag einer Nachwuchskraft mit dem Klinikum Saarbrücken für eine Ausbildung in der Krankenpflege. Die junge Frau möchte sich mit Hilfe der Winterberg-Qualifizierungsoffensive zur Pflegefachkraft weiterentwickeln.

Die zusätzlichen 75 Stellen schafft das größte kommunale Krankenhaus im Saarland ab dem kommenden Oktober. „Wir haben das dem Ministerium zugesagt und verlässlich eingehalten“, sagt Thomas Hesse, und er freut sich über dieses Plus von 60 Prozent an Ausbildungsplätzen in seinem Krankenhaus.