Saarbrücken : Klinikum auf dem Winterberg will mehr Männer in der Pflege

Klinikum auf dem Winterberg will mehr Männer in der Pflege

Saarbrücken Das städtische Krankenhaus informiert am Boys‘ Day über die Ausbildung und die Perspektiven, um männliche Bewerber von den Pflegeberufen zu überzeugen. Das Haus bietet alle Ausbildungsvarianten.

Das Klinikum Saarbrücken ist wieder Teil des sogenannten „Boys‘ Day oder Jungen-Zukunftstages“. Das ist ein bundesweiten Aktionstag am 27. April unter dem Motto „Mach, was dir gefällt“. Er soll Jungs ab elf Jahren eine Möglichkeit zur Berufsorientierung in Berufen ermöglichen, in denen derzeit die Frauen in der Mehrheit sind.