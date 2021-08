Zu wenig Schutz vor Klimawandel und Starkregen? : Naturschützer kritisieren Saarbrücker Bauprojekte

Saarbrücken Der BUND Saarbrücken fordert die Anpassung und eventuelle Streichung mehrerer prominenter Bauprojekte im Regionalverband. Als Grund dafür bringen die Naturschützer mangelnde Berücksichtigung des Klimawandels und klimafreundlichere Alternativen an.

Stadtökologie und Klimaschutz müssen bei Bauprojekten im Regionalverband Saarbrücken stärker in den Fokus rücken - das fordert der BUND Saarbrücken in einer aktuellen Pressemitteilung. Aktuelle Bauvorhaben, bei denen dies nicht der Fall sei, müssten daher überarbeitet oder sogar gänzlich gestrichen werden, um eine Gefahr für das Stadtklima und den Starkregenschutz zu vermeiden.

„Der Klimawandel schreitet auch bei uns in Saarbrücken und im Saarland ungebremst voran“, warnt Roland Maltha, der Sprecher des BUND Saarbrücken, in der Mitteilung. „Extremwetter wie die Dürre 2018, 2019 und 2020 haben laut Waldzustandsbericht vom November 2020 zu einer der schlimmsten Waldzustände im Saarland seit Jahrzehnten geführt. Starkregen-Gefahren sind die andere Seite der Medaille“, so Maltha weiter. Schon bei deutlich geringeren Niederschlagsmengen wie aktuell im Ahrtal oder in Nordrhein-Westfalen könnte es so auch im Saarland zu extremen Schäden kommen.