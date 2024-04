Kampf gegen den Klimawandel Klimanotstand: Was Saarbrücken seit 2019 getan hat und wie Umweltschützer das finden

Bis 2045 will Saarbrücken klimaneutral sein. Fünf Jahre früher, als es bereits im Juni 2019 vom Stadtrat beschlossen wurde. Damals rief die Landeshauptstadt den Klimanotstand aus. Es war die große Zeit von Greta Thunberg und auch in Saarbrücken gingen Tausende mit „Fridays for Future“ regelmäßig auf die Straße. Seitdem ist Klimapolitik noch wichtiger geworden. Mittlerweile weiß fast jede(r) aus eigenen Erfahrungen, wie sich der Klimanotstand anfühlt – ein Hitzerekord (auch in der Stadt) jagt den nächsten, es gibt ausgeprägte Trockenheit, Starkregen, und so weiter.