Erstes Treffen in St. Arnual Sanierungen, Schulgarten oder Balkonkraftwerke — diese Klimaschutzprojekte schlagen Bürger in Saarbrücken vor

Viele Hauseigentümer, gerade im Stadtteil St. Arnual mit seinen vielen denkmalgeschützten Häusern, treibt das Thema energetische Sanierung und Bauen auch unter denkmalschutzrechtlichen Aspekten um. Dazu gab es einen Vorschlag von Ralph Schmidt: Er regte einen „Handwerker-Kreis“ in St. Arnual an, der unter seiner Anleitung ein Haus findet, dessen Keller- oder Geschossdecke isoliert werden soll. Vor Ort könnten Teilnehmer dann ganz praktisch lernen, wie so etwas gemacht werden kann, was zu beachten ist und was diese Maßnahme auch in alten Häusern energetisch bringt. Der Vorschlag kam super an. So kommt man „vom Reden ins Tun“, freute sich Karsten Bach.