Jiddische Kultur Klingender Ausflug in die Vielfalt der jüdischen Kultur

Boguslawski half das gemeinsame Singen in respektvoller Atmosphäre über eine schwere Zeit hinweg: Nach dem Tod ihres langjährigen Lebensgefährten Dieter Desgranges musste sie sich neu orientieren. Während Desgranges’ Zeit als künstlerischer Leiter des TiV hatten er und Boguslawski dort unter anderem die Konzert-Reihe „Klezmer Spezial“ ausgeheckt. Er war es auch, der ihr die Klezmer-Musik überhaupt erst nahebrachte. Das mutet kurios an, weil Boguslawski jüdische Eltern hat: Ihre Mutter stammte aus Lettland, ihr Vater aus Polen; in Sibirien hatten die beiden einander kennengelernt, Boguslawski kam 1954 in Saarbrücken zur Welt.