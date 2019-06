Interview mit Nicole Burkert-Arbogast : „Kleinkinder brauchen kein Smartphone“

Regionalverband Die Saarbrücker Erziehungswissenschaftlerin erklärt, worauf es bei der Medienerziehung von Zwei- bis Fünfjährigen ankommt.

Was antworten Sie?

BURKERT-ARBOGAST Grundsätzlich brauchen Kinder im Alter zwischen zwei und fünf keine elektronischen Medien. Und sie müssen sich in diesem Alter auch nicht mit dem Smartphone auskennen. Sie sehen aber, dass ihre Eltern Handys und Smartphones nutzen – und wollen es dann ebenfalls tun.

Wie reagieren Eltern dann am besten? Welche Regeln sollten sie aufstellen?

BURKERT-ARBOGAST Sie sollten die Nutzung zeitlich stark begrenzen. Zwischendurch ein paar Minuten zusammen mit dem Kind auf dem Smartphone spielen ist in Ordnung. Wichtig ist aber, nach Alternativen Ausschau zu halten. Für kleine Kinder gibt es viele andere Spielmöglichkeiten. Bildschirmmedien sprechen nur zwei Sinne an: Seh- und Hörsinn. Das ist für die Entwicklung nicht gut. Kinder brauchen vielfältige Sinneserfahrungen. Wenn Kinder über einen längeren Zeitraum nur mit einem Bildschirmspiel beschäftigt sind, stört es auch die Kommunikation mit den Eltern.

BURKERT-ARBOGAST Ich halte Smartphones für sinnvoll, wenn die Kinder auf die weiterführende Schule gehen. Aber sie sollten dann begleitet werden, die Eltern sollten sie informieren, ihnen die Funktionen erklären und mit ihnen auch über Gefahren sprechen. In der Grundschule brauchen die Kinder kein eigenes Gerät. Nur ist es so, dass sie meist schon in der dritten oder vierten Klasse ein Smartphone geschenkt bekommen. Doch auch dann sollten Eltern versuchen, ihren Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit den Geräten beizubringen.