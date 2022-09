Junge Botschafterinnen : Zia und Ellen freuen sich auf die Partnerstadt 

Zia Duchaigne und Ellen Erdkönig freuen sich auf ihre Aufgaben als Junge Botschafterinnen in Saarbrücken und Nantes. Foto: Stadt Saarbrücken

Saarbrücken Eine junge Französin aus Nantes und eine Saarbrückerin werden ein Jahr lang die Heimat in der jeweils anderen Partnerstadt vertreten.

Zia Duchaigne und Ellen Erdkönig sind die neuen Jungen Botschafterinnen aus Nantes und Saarbrücken. Beide werden für ein Jahr in der jeweiligen Partnerstadt ihre Heimat vertreten und den Austausch zwischen Jugendlichen fördern sowie deutsch-französische Veranstaltungen organisieren.

Nach ihrem Schulabschluss ist die 19-jährige Zia Duchaigne nun das erste Mal für ein ganzes Jahr im Ausland. Sie freut sich darauf, ihre jahrelang erworbenen Deutschkenntnisse in der Landeshauptstadt perfektionieren zu können. Zia mag gerne Kunst, insbesondere Tanz, Zeichnungen und Literatur. Auf das kulturelle und künstlerische Angebot in Saarbrücken ist sie deshalb besonders gespannt.

Zias Tandem-Partnerin ist Ellen Erdkönig, die bis Ende August 2023 als Junge Botschafterin aus Saarbrücken in Nantes die saarländische Landeshauptstadt vertreten wird. Die 18-Jährige hat deutsche und österreichische Wurzeln und ist im Saarland aufgewachsen, wo sie dieses Jahr im Juli ihr Abitur machte. Sie treibt gerne Sport, mag vor allem Rudern, Laufen und Radfahren. Ellen Erdkönig freut sich unter anderem darauf, auf dem Fluss Erdre zu rudern und den Kuchen aus Nantes, den „Gâteau nantais“, zu probieren, denn sie backt auch gerne.

Eines ihrer kommenden Projekte ist die Organisation eines Jugendaustauschs im Rahmen des Kinofestivals „Univerciné allemand“ im November in Nantes und des Filmfestivals Max Ophüls Preis im Januar 2023 in Saarbrücken. Zia Duchaigne wird außerdem den deutsch-französischen Stammtisch gemeinsam mit Baptiste Bouchet, dem neuen Freiwilligen am Frankreichzentrum der Universität des Saarlandes, weiterführen. Die beiden Jungen Botschafterinnen freuen sich, über den Deutsch-Französischen Freiwilligendienst eine neue Stadt zu entdecken und erste Berufserfahrungen zu sammeln.