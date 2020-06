Kostenpflichtiger Inhalt: Wiedereröffnung zum 1. Juli : „Wir kennen alle gängigen Viren“

Die Saarland Theme in Rilchingen-Hanweiler ist seit der Eröffnung im Jahr 2012 ein Publikumsmagnet mit bis zu 280 000 Besuchern pro Jahr. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Die Saarland-Therme öffnet am 1. Juli wieder ihre Türen. Tickets gibt es online. 220 Gäste dürfen gleichzeitig baden. Die Dampfbäder bleiben aber zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Einen neuen Boden haben Arbeiter in den vergangenen Monaten in der Saarland-Therme in Rilchingen-Hanweiler verlegt. Die Haustechnik haben sie auch auf den neuesten Stand gebracht. „Die Corona-Zeit hat uns ohne Zweifel sehr hart getroffen und trifft uns immer noch sehr hart. Aber wir haben hier ein ganz tolles Team, das auch in dieser schwierigen Zeit alle Herausforderungen angeht. Wir haben ausgerechnet, wo uns Corona wirtschaftlich hinbringen wird und haben dann angefangen zu arbeiten“, erzählt Thermen-Chef Andreas Schauer.

Er führt mit seinem Unternehmen, der Schauer und Co GmbH, insgesamt fünf Thermen in Deutschland und der Schweiz. Zwei weitere Projekte sind in der Bauphase. Durch Corona musste Schauer in den vergangenen drei Monaten alles schließen. „Wir haben bis jetzt einen Einnahmeverlust von zehn Millionen Euro und der Verlust wird in den kommenden Monaten noch höher. Dazu haben wir ein aktuelles Bauvolumen von 80 Millionen Euro. Alle Baumaßnahmen verzögern sich, da es massive Engpässe bei der Materialbeschaffung gibt“, sagt Schauer. Trotzdem blickt er positiv in die Zukunft. Sein Unternehmen habe in der Vergangenheit gut gewirtschaftet, dementsprechende Rücklagen gebildet und zahle seinen Mitarbeiter Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld.

Lesen Sie auch Kommentar : Deutsch-französische Wärme kehrt zurück

Am ersten Juli eröffnet die Saarland-Therme wieder. Andreas Schauer freut sich selbstverständlich darüber, aber trotzdem ist er ein Stück weit verärgert. „Es hieß die ganze Zeit, dass Saunen und Bordelle noch geschlossen bleiben müssen. Mich nervt diese Stigmatisierung ungemein. Was Hygiene und Desinfektion angeht, sind wir auch ohne Corona ein Musterbeispiele dafür, wie man etwas sauber und rein zu halten hat. Wir geben Schulungen und Vorträge für das Gesundheitsministerium. Wir kennen alle gängigen Bakterien und Viren und wissen, wie man gegen diese vorgeht. Wir haben eine ständig zirkulierende und nach oben abziehende Luft in der Therme und wir können unser Dach komplett öffnen. Das alles hat nie jemanden wirklich interessiert“, argumentiert der Chef der Saarland-Therme.

Und das Team der Saarland-Therme komme nicht ins Schwimmen vor der großen Wiedereröffnung. 800 Gäste kommen im Normalfall täglich in die Therme. Ab 1. Juli dürfen aber nur maximal 220 Gäste gleichzeitig rein. Bis auf die Dampfbäder stehen alle Angebote zur Verfügung – auch die Gastronomie. Schauer rechnet mit 400 Gästen täglich, was aber immer noch nicht zur Kostendeckung reiche.

Anders als in den öffentlichen Schwimmbädern, in denen es bei der Wiedereröffnung vor allem durch das Online-Registrierungssystem und den Online-Eintrittskartenverkauf zu Chaos-Zuständen kam, soll es dieses Problem in der Saarland-Therme nicht geben. Vor den Eingängen der öffentlichen Bäder mussten Badegäste, die nicht online waren und keine Karten hatten, mit gepackten Badetaschen wieder die Heimreise antreten. Auch die Registrierung und der Eintritt in die Therme sind nur online möglich – das aber ziemlich exklusiv: Man kann sich von zu Hause auf der Homepage der Therme genau aussuchen, wann und wie lange man kommen möchte. Zum Beispiel am Sonntagmorgen von 9.15 Uhr zwei Stunden lang. Man erkennt sofort, ob dies zu dieser Zeit möglich ist. In der Therme hat man so sofort einen garantierten Zugang ohne Wartezeit. Auch wer keinen Online-Zugang hat, könne kommen. „Wir übernehmen die Registrierung für die Kunden vor Ort. Dann kann es allerdings zu Wartezeiten kommen. Wir halten dafür extra Warteräume bereit“, sagt Schauer. Die Warteräume sind im Nebengebäude, dem sogenannten Vitalcenter, das die Schauer und Co Gmbh gekauft hat – ebenso wie das daran angrenzende Baugrundstück für das seit mehr als zehn Jahren geplante, aber nie in die Tat umgesetzte Hotel. Schauer macht jetzt lieber alles selbst. „Durch Corona verzögert sich das Ganze natürlich etwas, aber die Pläne sind aktueller denn je. Im Vitalcenter wird eine noch größere Saunalandschaft als in den Thermen entstehen.“

Der Chef der Saarland-Therme, Andreas Schauer. Foto: Heiko Lehmann