Kunst inklusiv an der Wintringer Kapelle Eine besondere Kunst schmückt die Wintringer Kapelle

Unter Einbeziehung von Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe Obere Saar e. V. hat eine inklusive Künstlergruppe das aktuelle Kunstprojekt am Kulturort Wintringer Kapelle erweitert. Unter dem Titel „Ex voto – I Believe in Miracles“ hat sich die Künstlerin Vera Loos vor Ort mit der Idee der Votivbilder auseinandergesetzt, die als Dank für eine erfolgte oder gewünschte Rettung in vielen sakralen Bauwerken – oftmals mit einem Gelübde (ex voto) versehen – angebracht werden.