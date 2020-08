Lebenswichtige Reserven : Kleinblittersdorf hat genug Wasser

Kleinblittersdorf In der Sommerhitze fragen sich viele, ob denn in ihrer Stadt und Gemeinde noch genügend Trinkwasser da ist. Hier eine beruhigende Antwort.

Wasserknappheit war und ist in der Gemeinde Kleinblittersdorf kein Thema. Das teilten die Gemeindewerke der SZ auf Anfrage mit. „Wir hatten selbst in den größten Hitzeperioden noch keine Probleme, was unseren Trinkwasservorrat angeht. Wasser haben wir definitiv genug. Trotzdem sollte jeder sparsam und respektvoll mit dem Wasser umgehen“, sagt Thomas Brach, der Geschäftsführer der Gemeindewerke. Aus fünf bis zu 370 Meter tiefen Brunnen kommt das Wasser für die fünf Ortsteile der Gemeinde. 3850 Wasseranschlüsse und 130 Kilometer langes Leitungsnetz gibt es in Kleinblittersdorf. In der Gemeinde werden pro Jahr werden etwa 600 000 Kubikmeter Frischwasser verbraucht. Während es an den Wintermonaten etwa 1500 Kubikmeter pro Tag sind, benötigen Haushalte und Betriebe an den aktuell sehr heißen Tagen etwa 1900 Kubikmeter pro Tag.