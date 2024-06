Schwerpunkte der Parteien Kommunalwahl 2024: Was die Kleinblittersdorfer Parteien planen

An diesem Sonntag wird bei der Kommunalwahl in Kleinblittersdorf alles neu gewählt – bis auf den Bürgermeister. Rainer Lang (SPD) ist noch fünf Jahre im Amt. Neu gewählt werden der Gemeinderat und alle fünf Ortsräte. In der Gemeinde treten mit der CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen vier Parteien an, zudem die freie Wählergruppe „Wählbar“. Die Saarbrücker Zeitung hat die Bewerber nach ihren Schwerpunkten gefragt – und wie sie diese Ziele erreichen wollen.