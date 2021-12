Kommunalpolitik : „Mehr Geld aus dem Glücksspiel ist der geringste Trost“

Susanne Sabrowski (Grüne) Foto: Lehmann Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf Kommunalpolitiker wollen mit deutlich höherer Vergnügungssteuer Zuwachs bei den Spielautomaten in den Griff kriegen. Kleinblittersdorf geht diesen Weg.

650 000 Euro pro Jahr statt 360 000 Euro: Was da nach der Erhöhung der Vergnügungssteuer herauskommen soll, nimmt sich wie eine ausbaufähige Einnahmequelle für Kleinblittersdorf aus. Susanne Sabrowski (Grüne) widerspricht. Geht es nach ihr und dem Gemeinderat, dann steigen mit der deutlich erhöhten Vergnügungssteuer an der Oberen Saar die Kosten für die Glücksspielbranche. Das soll es erheblich weniger attraktiv machen, in der Gemeinde weitere Automaten aufzustellen.

Solche Geräte sind noch immer die Ziele für den Glücksspieltourismus in den saarländischen Grenzgemeinden. Frankreich hat das Glücksspiel strengen Beschränkungen unterworfen. Also gehen Franzosen dafür nach Deutschland in Spielhallen oder Gaststätten mit Automaten. Infolgedessen prägt die Glücksspielbranche ganze Ortskerne. „Klein Las Vegas“ nannten Kritiker den Ortsteil Kleinblittersdorf zwischenzeitlich.

Sabrowski sagt, die Vergnügungssteuer sei das einzige kleine Mittel, das den Kommunen überhaupt zur Verfügung steht. Die Erhöhung sorge dafür, dass es künftig viel teurer wird, in Kleinblittersdorf Spielautomaten aufzustellen. Also genau dort, wo sie sich derzeit häufen. Sabrowski hat sich die Zahlen besorgt. „In unserer Gemeinde reden wir von 68 Spielautomaten, davon 37 in Kleinblittersdorf inklusive zwei Spielhallen, 21 in Rilchingen-Hanweiler, sechs in Bliesransbach und jeweils zwei in Auersmacher und Sitterswald.“