Natur an der Oberen Saar Försterin besorgt über Zustand des Waldes

Jutta Peter, die Vorsitzende des Bezirksverbandes der Obst- und Gartenbauvereine in Saarbrücken, steht in ihrem Vorgarten in Rilchingen-Hanweiler und hat einen Ast ihres Feigenbaumes in der Hand. Der Ast und der gesamte Baum hängen voller Feigen. „Der Feigenbaum kommt mit den trockenen Perioden perfekt klar. Der viele Regen hat auch nichts ausgemacht“, sagt sie. Anders sieht es beim einheimischen Obst aus. „Durch den vielen Regen ist das Obst teilweise an den Bäumen gefault. In unserer Region ist die Apfelernte überhaupt nicht gut. Das Gartenjahr hingegen war sehr gut. Tomaten und Paprika gab es in Hülle und Fülle“, so Jutta Peter.